Costa Crociere, le proposte per gli appassionati di golf in vista della Ryder Cup

14:51

Partecipare come spettatore alla fase finale della Ryder Cup di golf a Roma dopo avere effettuato una crociera a bordo Costa Toscana o Costa Smeralda. E’ questa la proposta della compagnia, Official Cruise Line dell’evento internazionale, per i propri clienti. A essere interessati dalle iniziative saranno gli itinerari delle due navi che precedono la Ryder, in programma dal 25 settembre al primo ottobre sul campo del Circolo Marco Simone Golf & Country Club di Roma.

“Un’altra possibilità per godersi la Ryder Cup – spiega la compagnia in una nota - è quella di acquistare una qualsiasi crociera in partenza su Costa Smeralda sino al 30 novembre 2023, comprensiva del pacchetto “Cruise & Golf”, indipendentemente dalla data della crociera. Questa opzione è particolarmente indicata per gli appassionati di golf che amano mettersi alla prova sul green. Il pacchetto “Cruise & Golf”, infatti, permette di giocare in alcuni dei golf club più prestigiosi del Mediterraneo”.