Sporting Vacanze: Sri Lanka protagonista insieme a Dubai e Maldive

08:46

Sri Lanka, Dubai e Maldive al centro dell’offerta di Sporting Vacanze, che ha invitato alcuni agenti di viaggi a conoscere dal vivo l’offerta messa a punto in collaborazione con Emirates.

“Abbiamo voluto fare un focus importante sulla destinazione Sri Lanka che mai come quest’anno è tornata protagonista di scelte di viaggio in abbinamento alle Maldive – ha spiegato Andrea Vannucci, general manager -. Il nostro tour operator propone tour su base individuale modulabili in base alle esigenze del cliente, sempre nell’ottica di offrire qualcosa di originale e su misura: importante la partnership con un corrispondente di qualità come Authenticities Sri Lanka, con cui collaboriamo ormai da molto tempo e con estrema soddisfazione”.



Il viaggio in Sri Lanka ha fatto tappa a Dubai, una destinazione che riconferma la sua centralità nella programmazione di Sporting Vacanze, come spiega Daniela Narici, responsabile sviluppo vendite Italia & social media manager: “Il soggiorno a Dubai effettuato durante il viaggio con gli agenti, grazie ad un partner importante come Arabian Adventures nella cornice del W Mina Seyahi, ha voluto focalizzare l’attenzione su come la nostra azienda investa in maniera importante sugli Emirati non solo per quanto riguarda gli stop over ma anche per soggiorni più lunghi durante i quali vivere esperienze uniche e innovative. La scelta del W Mina Seyahi ha permesso, ad esempio, di vivere un’esperienza adults only”.



Spazio poi alle Maldive, meta core business del t.o., che propone agli adv una selezione di resort maldiviani di lusso a partire dal Vakkaru Maldives, per poi approdare all’Amilla Maldives e chiudere con il Como Cocoa Island.

“Sporting Vacanze - chiude Vannucci - è divenuto sempre più un punto di riferimento per il trade su questa destinazione; ecco perché quello che desideriamo è investire nella conoscenza diretta dei prodotti per far sì che soprattutto le agenzie possano approfondire il loro know how e disporre di un ampio spettro di proposte da sottoporre al target lusso".