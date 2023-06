Gruppo Nicolaus in Basilicata con il Club Magna Grecia

12:45

Il Gruppo Nicolaus amplia l’offerta alla Basilicata con la new entry del Nicolaus Club Magna Grecia, gestita direttamente dal Gruppo. La struttura si trova sullo Ionio, lungo la costa di Metaponto a un passo dal monumento per cui la località è famosa in tutto il mondo, le ‘Tavole Palatine’.





Tra gli elementi caratterizzanti e più apprezzati dalla clientela e dalle famiglie, l’immensa pineta nella quale il Nicolaus Club Magna Grecia è immerso e i giardini che incorniciano le camere le aree comuni.

A ‘effetto wow’ anche l’ampia spiaggia di sabbia, bagnata dal mare della costa ionica della Basilicata, raggiungibile con una navetta, che garantisce la massina tranquillità anche nei periodi di alta stagione.

Sono 170 le camere, con soluzioni Family Bilo da 4 posti letto e Family Trilo da 5-6 posti letto. Ampia l’offerta legata al tempo libero, con campo da calcetto, zona dedicata al tiro con l’arco, ampi spazi per fare jogging, un parco giochi e una sala giochi per bambini.

Immancabili, la mascotte Nicolino e i plus legati al food & beverage come l’Angolo del dormiglione, per chi vuol fare colazione un po’ più tardi, la biberoneria e l’offerta pensata per coloro che desiderano seguire un regime alimentare salutista o che presentano specifiche esigenze legate a allergie e intolleranze.

Infine, il Nicolaus Club Magna Grecia accoglie anche i nuclei desiderosi di viaggiare in compagnia dei propri animali domestici, offrendo la possibilità di portare con sé in vacanza animali di piccola taglia.

“La Basilicata ha delle caratteristiche uniche e la sua offerta balneare permette di godere di strutture ottime e di punti mare spettacolari in modo rilassato e tranquillo in tutto l’arco della stagione. Per questo volevamo portare una novità lucana di qualità nella nostra catena, caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo e che fosse complementare a un grande classico della programmazione Nicolaus Club come il Nicolaus Club Toccacielo. L’abbiamo identificata nel Nicolaus Club Magna Grecia e subito dopo l’apertura delle vendite è arrivato l’apprezzamento della distribuzione e della clientela finale” commenta Giuseppe Cavallo, amministratore della società di gestione alberghiera del gruppo.