Club del Sole, l’intrattenimento diventa via per l’educazione digitale

13:59

Un programma di intrattenimento innovativo per adulti e bambini è quello offerto dal Club del Sole per questa estate, per sposare il nuovo posizionamento che si ispira al concetto di ‘Full Life Holidays’.

All’interno di questa innovazione si inserisce la collaborazione con Navigare Consapevoli, progetto del Brand Kekyjob, iniziativa volta a diffondere consapevolezza sui rischi e le opportunità presenti nel mondo digitale.



Per sensibilizzare sia gli adulti di riferimento che i bambini stessi, il progetto prevede da una parte la formazione e il coinvolgimento degli animatori nei villaggi turistici per la creazione di giochi per bambini, dall’altra incontri formativi rivolti ai dipendenti dell’azienda per rendere l’educazione digitale degli adulti un valore identificativo di Club del Sole.



Il percorso è già iniziato. Con l’aiuto di psicologi specializzati sul tema e una formazione specifica degli animatori, sono stati rivisitati alcuni giochi tradizionali per trasmettere i concetti tramite le emozioni. Una novità che coinvolge tutte le strutture del gruppo dove, tra attività di miniclub e role playing, si cercherà di lanciare messaggi importanti ai giovani ospiti, relativi alla presenza sui social.



“La partnership con Navigare Consapevoli rappresenta pienamente il concetto ‘Full Life Holidays’ – dichiara Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole -, la promessa che facciamo ai nostri ospiti di vivere una vacanza che rappresenti la vita, come dovrebbe essere sempre. Una vita piena di autenticità, di momenti di condivisione tra adulti e bambini, di libertà, nella quale la consapevolezza, in particolare quella digitale, assume un ruolo sempre più importante”.