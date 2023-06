11:00

Prosegue il trend positivo del business travel in Italia, un andamento che conferma la ripresa del comparto a un ritmo anche superiore rispetto alle previsioni dello scorso anno. L’indice mensile del Business Travel Trend di Uvet, realizzato con il Centro Studi Promotor, si conferma a quota 94 anche a maggio.

“In termini di valore globale il dato si conferma positivo – si legge in una nota di Uvet -, nonostante, come per il mese precedente, il periodo di monitoraggio sia stato caratterizzato da un numero inferiore di giornate lavorative”. Tra i segmenti si registrano lievi aumenti per i voli, aumenti che diventano più marcati sul car rental; in calo invece il segmento alberghiero. Stabile la biglietteria ferroviaria.



L'analisi

"L’indice BTT di Uvet Global Business Travel – prosegue la nota - si rapporta alla corrispondente estrazioni dati del 2019 considerando quest’ultima sempre a valore 100. L’attribuzione 100 ai dati 2019 rappresenta un punto di partenza convenzionale, una sorta di unità di misura che BTT adotta per esprimere gli andamenti mensili attuali e per il prossimo futuro”.