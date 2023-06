Mv Agusta: nasce il moto-pellegrinaggio sul lago di Varese

21:01

Amanti delle due ruote in pellegrinaggio a Schiranna. Con i lavori di rinnovo degli storici impianti di produzione di MV Agusta, il lago di Varese torna a essere hotspot del turismo d’eccellenza.

“Abbiamo avviato un progetto di riqualificazione che fa del nostro stabilimento un resort immerso nel verde - osserva Filippo Bassoli (nella foto), direttore marketing di MV Agusta - e coinvolge l’intero territorio nelle vicinanze. Stiamo creando nuovi spazi per la ricerca e lo sviluppo, ma anche per osservare nel dettaglio la nascita delle moto più iconiche, oltre ad aver previsto il lancio di una linea di abbigliamento brandizzata e l’allestimento di un museo sulla storia della nostra azienda, pronto per essere inaugurato nel 2025”.



L’anno prossimo entrerà invece in produzione la nuova Superveloce 1000, grazie alla quale è possibile vivere l’ebbrezza di pilotare la 'Ferrari delle moto'. In partnership con Ktm, detentrice del 25% del capitale d’azienda, ogni anno sono prodotte 350mila moto uniche per stile e assemblaggio. A.C.