di Francesco Zucco

08:35

Inserire la mediazione nei contratti di vendita per evitare cause 'temerarie' da parte della clientela: questa l'opportunità offerta al turismo dalla riforma Cartabia. Si tratta, in sostanza, di prevedere necessariamente un tentativo di mediazione presso un organismo di risoluzione delle controversie prima di portare la questione in tribunale. Un sistema che è già in vigore in automatico per le questioni riguardanti i trasporti, ma "nulla vieta che l'agenzia con una dicitura apposita faccia sottoscrivere questa clausola in maniera lecita e trasparente", sottolinea l'avvocato Gianluca Rossoni.

Questo meccanismo consente sostanzialmente di "andare in causa solo come extrema ratio".



Il vantaggio per le agenzie

Il sistema della mediazione, dal momento che costituisce un primo passaggio non oneroso per nessuna delle due parti, consentirebbe così agli organizzatori di viaggi di difendersi dalle richieste indebite di risarcimento per 'danno da vacanza rovinata'.



Il tutto si muove all'interno della riforma Cartabia che, come sottolinea ancora Rossoni, "ha inserito vere e proprie ammende per cause intentate temerariamente", ovvero senza un adeguato fondamento.



E l'istituto della mediazione può aiutare a 'spegnere' sul nascere le pretese avanzate arbitrariamente da parte di alcuni clienti.