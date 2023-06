Disney Cruise Line, le crociere a tema per la fine del 2024

09:45

Saranno aperte al pubblico il 26 giugno le nuove crociere a tema per la fine del 2024 che portano la firma di Disney Cruise Line, tra cui quelle di Halloween e le crociere Very Merrytime.

La festa ‘Halloween on the High Seas’ a bordo delle navi Disney torna da metà settembre a ottobre 2024 su crociere selezionate, con uan serie di intrattenimenti aggiuntivi, tra cui cibo e bevande a tema, decorazioni e un Pumpkin Tree.

Da Port Canaveral, come spiega TravelPulse, Disney Wish salperà per viaggi alle Bahamas di tre e quattro notti, mentre Disney Fantasy offrirà crociere a tema da quattro, sei e sette notti. Disney Magic partirà da Fort Lauderdale per itinerari che vanno dalle tre alle cinque notti verso destinazioni alle Bahamas e ai Caraibi.



Per quanto riguarda, invece, le crociere Very Merrytime di Disney Cruise Line, le navi della compagnia saranno addobbate da prua a poppa con opzioni speciali di intrattenimento per le vacanze da metà novembre a dicembre 2024 e salperanno da due porti in Florida e da Galveston, in Texas. Dcl programmerà una selezione di viaggi Bahamian Very Merrytime di tre e quattro notti su Disney Wish da Port Canaveral, cui si aggiungeranno crociere di quattro e cinque notti alle Bahamas e ai Caraibi da Fort Lauderdale a bordo di Disney Dream.