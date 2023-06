Naar e Brand Usa, partnership nel segno dei tour di 'The Great Outdoors'

14:40

Sono oltre 500 gli agenti di viaggi che hanno partecipato, nei quattro appuntamenti tra marzo e maggio, all’Academy formativa targata Brand Usa nell’ambito della partnership con Naar Tour Operator.

Un modo, per l’operatore, per consolidare la sua storica vocazione sugli Stati Uniti fornendo i giusti strumenti di aggiornamento ai dettaglianti, ma non solo. Protagonisti dei webinar sono stati, infatti, i quattro itinerari creati ad hoc, oltre ai 180 che Naar dedica agli Usa.



“La consolidata esperienza che Naar vanta sulla destinazione Stati Uniti - spiega Erica Melegari, pm Usa di Naar Tour Operator - viene esaltata dalla collaborazione con l’ente del turismo, rappresentando un ulteriore valore aggiunto al percorso formativo degli agenti di viaggi. Il risultato è una fotografia che vuole mostrare le sfaccettature meno conosciute e più originali di un unico Paese dai mille volti”.



Viaggi personalizzabili

I quattro itinerari di The Great Outdoors - Paesaggi tropicali da Tampa a New Orleans; I grandi spazi di Texas e New Mexico; Natura maestosa da San Francisco a Seattle; Visioni del Pacifico da Los Angeles alle Hawaii - sono disponibili sulla piattaforma del tour operator: qui è possibile personalizzare il viaggio completandolo con i servizi in loco, dal noleggio auto alla scelta della soluzione ricettiva più adatta alle proprie esigenze.



“Gli Usa - prosegue Melegari - continuano a esercitare un grande fascino sui viaggiatori, richiamando ogni anno un folto numero di repeater: ecco perché poter contare su idee di viaggio originali, che rappresentano un’alternativa inedita ai circuiti più tradizionali, costituisce un plus significativo”.



"Quinto mercato europeo in termini di arrivi negli Stati Uniti - sottolinea Jackie Ennis, Vice President, Global Trade Development di Brand Usa - l'Italia ha un forte legame con gli Usa e stimiamo si torni a un totale di 1,1 milioni di visitatori italiani entro il 2025, tornando così ai numeri pre-pandemia”.



Brand Usa sta investendo in modo significativo nel settore del travel trade in Italia, attraverso una serie di partnership e attività di cooperazione con t.o. come Naar Tour Operator, “con l’obiettivo di promuovere gli States e aumentarne la brand awareness tra i potenziali viaggiatori italiani. La nostra training academy ha visto la partecipazione di oltre 500 agenti di viaggi fra marzo e maggio e siamo certi che nei prossimi mesi il nostro lavoro vedrà i suoi frutti con una crescita dell'interesse e, auspichiamo, di prenotazioni”.