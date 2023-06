Celebrity Cruises: Giles Hawke è vicepresidente e managing director Emea

08:00

Sarà Giles Hawke a succedere a Jo Rzymowska nella carica di vicepresidente e managing director Emea di Celebrity Cruises. Il neoeletto, che sarà operativo da settembre, riporterà al nuovo presidente di Celebrity, Laura Hodges Bethge e supervisionerà tutti gli aspetti dell’attività Celebrity nell’area Emea.

La mossa arriva dopo l’annuncio da parte di Rzymowska, a dicembre del 2022, delle sue dimissioni dopo quasi due decenni con Royal Caribbean Group.



Prima di entrare in Msc Hawke ha rivestito il ruolo di senior sales in Carnival Uk e nei brand Cunard, P&O Cruises e Princess Cruises, così come in Crystal Holidays e Tui. “La sua forte leadership, competenza commerciale ed esperienza nel settore non è seconda a nessuno - commenta Hodges Bethge - e non vedo l'ora di avere la sua visione nel mio gruppo dirigente per contribuire a plasmare e far crescere la nostra quota di mercato in Emea".