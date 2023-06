17:03

“Il lavoro e i risultati ottenuti negli ultimi 5 anni, sono stati eccellenti ed hanno permesso che si instaurasse un rapporto diretto con il Governo egiziano. La destinazione è tornata finalmente ad essere la principale concorrente delle spiagge italiane e mediterranee”. Così Alfredo D’Errico, responsabile del prodotto Egitto e Mar Rosso per Atelier Vacanze, ha commentato l’incontro che si è tenuto con il ministro del Turismo e dell’Archeologia egiziano Ahmed Issa.

Un appuntamento con trade e cariche istituzionali voluto per dare ancor più vigore al traffico turistico dall’Italia: “Nel corso di questi incontri, il ministro egiziano ha proposto una serie di iniziative al fine di incrementare i volumi provenienti dal mercato italiano – ha proseguito D’Errico -. Infatti grazie al supporto dell’aviazione egiziana, si lavorerà per aumentare il numero di voli in arrivo dall’ Italia garantendo a partner italiani come Atelier Vacanze di poter effettuare ulteriori investimenti per la destinazione”.