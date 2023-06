08:03

Il tour operator di Th Group Baobab mette un altro tassello nel piano di espansione in Egitto portando sul mercato italiano il Faraana Reef Resort di Sharm el Sheikh.

"Siamo estremamente orgogliosi per la fiducia accordataci da un resort che ha fatto la storia del mercato italiano a Sharm – commenta il direttore del t.o. Alessandro Gandola - e che ancora oggi è certamente fra le strutture più amate e richieste dai nostri connazionali in una meta tornata protagonista della stagione 2023”.



I dettagli

La struttura è in una fase di restyling e al momento sono state messe in vendita le prime 24 camere interamente riviste. A breve saranno rilasciate altre 32 camere, tutte per Baobab, per un totale di 250 unità in pancia all’operatore includendo tutte le diverse tipologie di camere.



"L'operazione Faraana ci consente di consolidare la nostra posizione di rilievo sulla destinazione e in Egitto, meta che secondo l'osservatorio di Astoi Confindustria Viaggi, registra un aumento del 46% sul 2019 e che sta dando grandi soddisfazioni anche al nostro Gruppo” conclude Alessandro Gandola.