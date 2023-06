13:10

C'è uno spettro che minaccia la ripresa del turismo. A lanciare l'allarme è Aidit Federturismo Confindustria, che punta il faro sull'inflazione e in generale sull'aumento dei rpezzi dei servizi e dei pacchetti turistici. Un 'piano inclinato' che rischia di minare alla base il ritorno dei consumi dopo tre anni decisamente difficili per il travel.

L'unico sistema per bloccare la spirale negativa, secondo l'associazione, è agire sugli incentivi fiscali per i consumi in questo settore. La richiesta di Aidit al Governo, come riportato in una nota, è dunque di "sostenere la domanda con politiche fiscali che consentano di detrarre dalle imposte sul reddito le spese sostenute dai consumatori per l’acquisto di pacchetti o servizi turistici".



Secondo Aidit, dopo il boom delle richieste negli scorsi mesi, ora "le disponibilità economiche delle famiglie italiane si stanno esaurendo velocemente". Dunque, prosegue, "è necessario porre le basi affinché la ripresa che abbiamo conosciuto nei mesi scorsi non sia un semplice 'effetto rimbalzo', dopo il blocco legato alla pandemia, ma una crescita strutturale capace di continuare a trainare l’economia del Paese. La dimensione del settore in termini di occupazione, gettito, professionalità e valore aggiunto lo richiede".



I fondi

Una delle vie, afferma l'associazione, sarebbe quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza: "Sono numerose le iniziative che sono state avviate, anche grazie ai fondi del Pnrr, per sostenere e riqualificare l’offerta turistica. Analoga attenzione deve tuttavia essere rivolta anche al sostegno della domanda".



L'associazione sottolinea inoltre che anche le imprese stanno soffrendo per l'aumento dei prezzi e hanno registrato un forte calo nelle prenotazioni.



“La diminuzione del potere di acquisto delle famiglie è un fatto preoccupante, il concomitante aumento dei prezzi dei servizi turistici rappresenta un’ulteriore aggravante e un concreto rischio per le attività delle imprese turistiche, per la ripresa del settore e per l’economia italiana in generale - afferma il presidente dell'associazione, Domenico Pellegrino (nella foto) -. Aidit ritiene fondamentale un intervento del Governo a sostegno del turismo e delle stesse famiglie attraverso una politica fiscale che faccia da incentivo all’acquisto mettendo a disposizione del consumatore lo strumento della detrazione fiscale per le spese sostenute per l’acquisto di pacchetti o servizi turistici presso agenzie viaggio e tour operator in regola con tutti i requisiti normativi, così come già avviene per le polizze sanitarie”.