“Chiediamo alle agenzie di viaggi di credere in noi come lo hanno fatto 24 anni fa, quando abbiamo scommesso sulla crociera come prodotto alla portata di tutti. Con un vantaggio, oggi: quelle promesse le abbiamo mantenute”. Parte da qui nella sua avventura da managing director per l’Italia di Explora Journeys Leonardo Massa. Una nuova sfida per il country manager Italia di Msc Crociere, chiamato a guidare la partenza e lo sviluppo del brand lusso del gruppo alla vigilia del lancio della Explora Journeys, prima di sei navi che entreranno in flotta con una cadenza regolare da qui al 2028.



Ambizioni

“Già questo elemento la dice lunga su quanto crediamo in questa sfida – spiega nel primo incontro con la stampa con la nuova (seconda) veste -. La nostra è stata un’evoluzione che dal brand Msc ci ha portato a esplorare un passo oltre con lo Yacht Club per approdare ora a un percorso che guarda a un mercato diverso, quello del lusso vero e proprio con un prodotto interamente dedicato”.

Le cifre

Il nuovo concept viene poi spiegato anche attraverso i numeri: navi da 461 suite di varia tipologia tutte con terrazza privata, 18 tra ristoranti e bar pensati come esperienze oltre che come ristorazione, un rapporto 1 a 1 tra clienti e personale di bordo. E poi l’idea di portare i crocieristi up up level a esperienze diversamente inaccessibili a chi l’alto di gamma lo sperimenta negli hotel. “Sarà fondamentale raccontare nel migliore dei modi questa idea – conclude Massa – e non a caso, come abbiamo fatto in passato, crediamo nelle agenzie per questo e per loro stiamo lavorando a un piano che le valorizzi ancora di più”.