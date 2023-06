Voli cancellati, i timori del trade: il servizio sul prossimo numero di TTG Magazine

15:55

Dopo la difficilissima estate 2022, quando i disagi nei cieli europei misero a dura prova i viaggiatori di tutto il Continente, ora il trade confida che il 2023 non segua lo stesso copione. Anche se i calendari degli scioperi iniziano a essere fitti per alcuni dei principali aeroporti e le prime avvisaglie sono già arrivate.

Pubblicità

Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online con la digital edition da lunedì prossimo, 19 giugno, un ampio servizio racconta i timori su questo fronte da parte della distribuzione italiana. Che se da un lato è compatta nello sperare in una stagione decisamente differente rispetto a quella dello scorso anno, dall'altro sottolinea come i problemi del trasporto europeo siano lontani dall'essere risolti e dunque lo spettro dei cambi repentini di operativo sia sempre dietro l'angolo, come del resto gli scorsi mesi hanno dimostrato.