Celebrity Cruises: svelati i primi dettagli delle esperienze di bordo della Ascent

17:14

Celebrity Cruises svela i primi dettagli di quella che sarà l'esperienza a bordo di Celebrity Ascent, nave di classe Edge Series pronta a salpare nel mese di novembre.

L'unità sarà di base in Florida per tutta la stagione caraibica 2023-2024, navigando da Port Everglades da dicembre 2023 ad aprile 2024 in direzione Bahamas, Grand Cayman, Puerto Rico e Isole Vergini Britanniche, prima di partire poi in direzione Europa per la stagione estiva con crociere che toccheranno Grecia, Italia, Turchia, Spagna e Francia.



Come riporta traveldailynews.com, gli ospiti di questa nave potranno godere di ampi spazi esterni, di una vasta offerta food & beverage e di servizi di intrattenimento senza precedenti con performance immersive e suggestive. A questo si aggiungeranno la Spa, le piscine con delle aree adults-only e una galleria d'arte, senza contare il vivace programma serale tra dj set e casinò.