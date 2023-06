08:35

"È una mattina di inizio giugno e il viaggio di TTG People nelle aziende del turismo organizzato prosegue su un treno regionale alla volta della Liguria. È iniziata da poco la giornata lavorativa quando arriviamo a Genova, dove risiede l’head quarter di una delle aziende che è punto di riferimento dell’industria crocieristica nazionale, nonché nuova protagonista della nostra rubrica: Costa Crociere.

Quella che ci accoglie è una realtà multigenerazionale che, nonostante quest’anno celebri i 75 anni di attività, non sembra affatto portare i segni del tempo che passa, rivoluzionando un prodotto che, dopo aver superato indenne il biennio del Covid, sta conquistando anche i giovani viaggiatori e adottando nuove strategie per dare vita a “un turismo di valore, sostenibile e inclusivo”.



L'appartenenza

A fare la differenza è un forte senso di appartenenza che si respira attraversando gli uffici di Palazzo Costa: cinque piani che accolgono circa 900 dipendenti, di cui il 65 per cento donne. “Siamo mossi da una passione fortissima”, racconta Riccardo Fantoni direttore commerciale Italia, mentre ci fa da Cicerone mostrandoci i team che si occupano del mercato Italia, il customer center, l’area del guest & travel service, fino al revenue management e al marketing. Insieme a lui arriviamo ‘nella cabina di comando’, al quinto piano dove ci accoglie Roberto Alberti, svp & chief commercial officer che, nonostante il suo ruolo e le numerose trasferte in giro per il mondo, non rinuncia a girare in lungo e largo l’Italia per incontrare direttamente le agenzie e ascoltare le loro esigenze, perché “non ci chiudiamo nella stanza dei bottoni”.



Tra le mura della sede genovese e nel mercato, infatti, l'azienda ha fatto della condivisione di idee e dell'ascolto la sua cifra