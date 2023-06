Castel Guelfo The Style Outlets cerca personale: recruiting il 21 giugno

13:29

È prevista per mercoledì 21 giugno dalle 10 alle 16 a Castel Guelfo The Style Outlets la giornata di recruiting organizzata in collaborazione con Lavoro Più, agenzia per il lavoro presente in Italia, Regno Unito, Cina, Brasile e Spagna con sede centrale a Bologna.

La giornata di incontri è dedicata a chi è interessato a intraprendere una carriera nel mondo del retail e vede l’adesione di oltre trenta brand. Tra le figure professionali ricercate store manager, assistant manager e sales assistant.

"Abbiamo deciso di collaborare con Lavoro Più - sottolinea Luca Piccolo, Center Manager di Castel Guelfo The Style Outlets - per supportare i brand presenti nel nostro centro nella ricerca del personale. I singoli punti vendita, poi, cureranno direttamente il processo di selezione e il rapporto con i dipendenti. Siamo sicuri che otterremo una risposta molto soddisfacente e che riusciremo a coprire tutte le posizioni”.

Per partecipare occorre iscriversi al seguente link. Il centro rappresenta un importante polo occupazionale per l’area in cui sorge. Basti pensare che con le sue 110 boutique dà lavoro, tra impieghi diretti e indiretti, a circa 800 persone.