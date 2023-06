Ota Viaggi: inaugurati i nuovi uffici a Roma dopo l'incendio della sede del t.o.

11:36

A poco più di due settimane dall’incendio che aveva colpito la propria sede di Roma, Ota Viaggi riparte di slancio con l’ingresso nei nuovi uffici (nella foto) di via Grotta Perfetta 643, nei quali ora stanno operando 35 persone del team del tour operator.

Durante la fase di transizione Ota Viaggi non ha mai smesso di operare attivamente continuando in qualche modo a fornire tutto il supporto possibile alle agenzie di viaggi. Il tour operator, in una nota, ha voluto anche ringraziare “tutte le realtà che ci hanno offerto il loro sostegno; il supporto ricevuto è stato fondamentale per superare le difficoltà e garantire un rapido ritorno alla normalità. La Ota Viaggi - conclude il comunicato – è grata per la vostra pazienza e comprensione avuta in questo periodo di emergenza e resta impegnata nel fornire alla propria clientela il miglior servizio possibile”.