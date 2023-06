Kel 12 rimette in programmazione l'isola mitologica di Socotra

08:46

Ritorno a Socotra. A dieci anni di distanza dall’ultima volta Kel 12 rimette in programmazione l’isola mitologica dopo l’interruzione dovuta all’esplosione del conflitto yemenita.

Le spedizioni riprenderanno a partire dal prossimo mese di ottobre alla scoperta della natura pressochè incontaminata di questa isola dove si susseguono spiagge deserte, altopiani e ambienti ancora incontaminati.



“Passando dagli Emirati Arabi uniti si raggiungerà l’isola più grande dell’arcipelago a bordo di un volo charter – spiega l’operatore in una nota -. Si dormirà per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti i passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12 che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi magici decine di volte”.