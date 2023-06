King Holidays: indicatori in crescita per la divisione milanese Gruppi e Incentive

09:21

“Il nostro asset principale è la fiducia degli agenti di viaggi, che ci scelgono per il know-how trentennale, la competitività delle proposte e la qualità dei servizi”. Alessandro Tai (nella foto), responsabile Ufficio Gruppi e Incentive Milano di King Holidays, tratteggia un quadro positivo per la divisione del tour operator che gestisce le relazioni con le agenzie per i gruppi tailor made e l’area incentive.

Crescita superiore alle attese

I dati registrati dalla sede milanese di King Holidays sono positivi e, sottolinea Tai, “descrivono una crescita superiore alle aspettative. I gruppi - aggiunge - sono un segmento molto delicato per il business delle agenzie, con un grande valore strategico: per questo privilegiamo un approccio sartoriale, mutuato dalla nostra esperienza nell’incentive. Lavoriamo su tutte le destinazioni, non solo su quelle della programmazione classica, e ci basiamo sulla personalizzazione dei servizi e sul monitoraggio di tutti i fattori di produzione”.



La dimensione internazionale di King Holidays, che fa parte del gruppo Springwater Tourism, assicura alle agenzie la possibilità di affrontare anche convention e team building per centinaia di persone in tutto il mondo, impossibili da gestire senza l’appoggio di una solida rete di supporto.



A contatto stretto con i clienti

In realtà già nel 2022 il t.o. aveva superato i dati pre-pandemici, ma molte delle iniziative erano riferite a operazioni concordate prima della pandemia e rimaste in sospeso. “I dati di quest’anno, invece - precisa Tai -, descrivono una crescita organica, composta da richieste ex novo”.



Richieste che possono essere evase più in fretta operando direttamente da Milano: “Non si tratta solo di essere più vicini e più veloci nelle risposte - osserva Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays -, ma anche e soprattutto di condividere un’affinità culturale, un approccio al lavoro che rende ancora più efficiente il supporto offerto agli intermediari”.