Konrad alla scoperta del Sud-Est americano: l'altro volto degli Usa

14:59

Gli States del Sud-Est raccontati da Travel South Usa e Konrad Travel. Un viaggio attraverso l’altra faccia dell’America, dai ritmi slow, tra natura, sport, cucina melting pot, fatta di sapori africani, spagnoli, francesi e dei nativi americani e soprattutto musica. “È una fetta di America dove vivere una vacanza davvero completa – spiega Gianluca Sposito (nella foto), general manager Konrad Travel - che vanta anche parchi nazionali e mare, dove si respira la storia delle le battaglie per i diritti civili, location anche di tanti film che hanno generato il cine turismo, e la musica è la padrona assoluta”.

Siamo infatti nei luoghi del mito musicale americano, dove sono nati il jazz, il blues, il country e il rock n’roll. “il Music Triangle Usa, disseminato di città leggendarie come New Orleans, Nashville e Memphis, un viaggio che consente la scoperta del Delta del Mississippi e delle mitiche Highway 61 e Blues Highway".



Mete e itinerari di sicuro impatto, come testimonia anche il fatto che il Sud degli Stati Uniti sia stata la prima area a ripartire post Covid. E oggi la domanda è raddoppiata rispetto al pre pandemia.



Konrad Travel propone itinerari “fly&drive, anche in moto e bici, o guidati, con voli di linea e no last minute - prosegue Sposito -. Altra soluzione di grande fascino per visitare il South Usa è anche la crociera fluviale a bordo di antichi battelli alla scoperta di Tennessee, Mississippi e Louisiana”.



Paola Trotta