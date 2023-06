Viaggi al femminile: cresce il successo di un trend emergente

10:07

Viaggiare al femminile non è più un caso isolato, ma una realtà che in epoca post Covid sta raccogliendo sempre maggior successo anche in Italia.

A confermare il trend è Viaggigiovani.it, operatore trentino che segnala come la clientela femminile che sceglie questa tipologia di viaggio abbia raggiunto il 65% del totale dei clienti.

Pubblicità

In verità, il t.o. non ha in programma viaggi per sole donne, ma le accortezze nell’organizzazione del tour sono tali per cui le adesioni al gruppo da parte di donne sono in numero tale da chiuderlo con sole quote rosa. Si tratta di ‘nomadi moderne di tutte le età’, che si ritrovano a condividere momenti del viaggio scegliendo la garanzia di un prodotto trasparente e sicuro. In generale, questa percezione di affidabilità, unitamente alla disponibilità e all’assistenza puntuale dal momento dell’acquisto sino al rientro, sono tra le motivazioni di scelta più citate dalle viaggiatrici.



Ma ci sono degli aspetti ancora più interessanti da sottolineare, relativi a fattori e scelte che agevolano la socialità e l’aggregazione all’interno del gruppo, determinanti per il successo di un viaggio. Uno di questi è la propensione della clientela femminile per i viaggi culturali e una scelta azzeccata dal t.o. è quella di includere nella quota totale di partecipazione la guida locale parlante italiano.

Anche la consapevolezza della necessità di limitare il proprio impatto ambientale e sociale – per quanto possibile - è un potente fattore aggregante, soprattutto nel pubblico femminile.



Fra le mete più richieste dei viaggi autunnali ‘al femminile’ si annoverano Uzbekistan e Giordania, la prima salita alla ribalta grazie all’inclusione nel reality show ‘Pechino Express’, mentre la seconda gode già da tempo delle preferenze delle viaggiatrici. Immancabile il Giappone, e restando in Estremo Oriente la Corea del Sud, destinazione che gode in netta maggioranza della preferenza delle donne. Chiudono la serie le Seychelles, che possono essere vissute unendo al soggiorno mare anche esperienze ‘attive’ come tour in bicicletta e snorkeling.