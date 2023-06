di Gaia Guarino

08:15

Star Clippers navigherà nel Mediterraneo durante l’estate con i suoi tre velieri Royal Clipper, Star Clipper e Star Flyer con partenze dai porti italiani di Venezia e Civitavecchia. Gli itinerari prevedono destinazioni iconiche come Portofino, l’Elba, Amalfi, Ponza, Sorrento, Messina, Alghero e Stintino, consentendo ai passeggeri di visitarle in un modo unico, per un viaggio pensato come su uno yacht.

Gli ospiti italiani salgono a bordo acquistando in via preferenziale tramite t.o. e adv soprattutto per le crociere di lungo raggio da combinare con il volato, ed è per tale ragione che Star Clippers crede nel trade e lo fa portando gli agenti a bordo per le visite nave e organizzando dei fam trip, come quello del mese scorso in collaborazione con Gioco Viaggi.



Nelle prossime settimane sono previste, inoltre, due partenze dedicate con assistenza in lingua italiana. Protagonista dei tour dell’8 e del 29 luglio sarà il veliero Star Clipper, che navigherà prima da Roma a Cannes, poi a fine mese su una rotta con andata e ritorno su Cannes toccando Portofino e la Corsica.



Novità in arrivo anche per il 2024 con la traversata nel Mediterraneo Orientale dal Pireo a Safaga in Egitto e la riconferma del Costa Rica, già reintrodotto in programmazione nel 2023 dopo 8 anni di assenza.