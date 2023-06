Princess Cruises, al via le crociere a tema wedding

11:24

Princess Cruises punta sul segmento nozze. La compagnia ha infatti recentemente introdotto i pacchetti ‘Perfect Princess Weddings’ e ha nominato il designer di abiti da sposa Randy Fenoli come ambasciatore del marchio.

"La prima fase di creazione dei nuovi pacchetti prevede diverse opzioni, tra cui un pacchetto esclusivo 'Randy Fenoli Weddings', oltre a 'Weddings Ashore', che sarà annunciato entro la fine dell'anno", spiega la compagnia in una nota riportata da Travelpulse.

La crociera con Fenoli è programmata per ospitare una sfilata di moda nuziale durante una crociera di sette giorni nei Caraibi occidentali a bordo della Regal Princess, in partenza da Galveston il 3 dicembre. Tra le altre, la crociera a tema includerà incontri, eventi e consulenze sugli abiti da sposa con Fenoli.



"La nostra crociera a tema di dicembre farà focus su tutto quanto concerne il wedding. Indipendentemente da budget o tipo di matrimonio, aiuteremo le future spose a scegliere l’abito perfetto" ha detto Fenoli.

“Venticinque anni fa Princess ha creato l’offerta sulle crociere wedding e, con l'aiuto di Randy Fenoli lo sta riproponendo ora, con i pacchetti 'Princess Perfect Weddings', migliorando le offerte per creare esperienze per le coppie e i loro cari - ha aggiunto il presidente di Princess Cruises, John Padgett -. Questi nuovi pacchetti consentono alle coppie di combinare il loro matrimonio da sogno con un viaggio verso destinazioni iconiche".