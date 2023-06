Mappamondo aumenta la disponibilità su Indonesia e Thailandia

10:41

Thailandia e Indonesia in vetta alla classifica di Mappamondo delle destinazioni lungo raggio più richieste per l’estate 2023. In risposta alla domanda e dopo aver esaurito i posti in vendita da settembre 2022, il t.o. guidato da Andrea Mele ha negoziato e acquistato ulteriori spazi per le date di alta stagione in modo da soddisfare la crescente domanda delle agenzie di viaggi partner che possono così contare su ancora più prodotto in allotment a prezzi competitivi sia sui voli che sui servizi a terra.

Sulla Thailandia e sull’Indonesia le nuove disponibilità a conferma immediata sono dal 29 luglio al 19 agosto con partenza da Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Tutte le proposte includono un’ampia offerta che permette di scegliere fra numerose tipologie di sistemazione - dalla categoria turistica al lusso – con itinerari studiati ad hoc che comprendono escursioni, tour e servizi, per i soli clienti Mappamondo.



Al centro delle proposte Indonesia, Bali, Lombok e isole Gili con possibilità di stopover a Singapore. In Thailandia, Mappamondo offre pacchetti per Bangkok con escursioni in esclusiva e la possibilità di effettuare un tour di 5 o 7 giorni nel Nord del Paese con estensione mare a Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao e Khanom. Mappamondo è presente con proprio personale sia a Bangkok che a Bali e offre assistenza in italiano anche a Lombok, Gili Trawangan e Koh Samui