Destination Italia: gli ordini crescono del 150%

10:22

Primi 5 mesi dell'anno decisamente incoraggianti per Destination Italia. La TravelTech del turismo esperienzale ha registrato un portafoglio ordini nel periodo gennaio-maggio pari a 35 milioni di euro, con un incremento del 150% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

"I dati gestionali del portafoglio ordini - si legge in una nota - delle prenotazioni turistiche sono riferiti all’andamento del business della combined entity derivante dall’operazione straordinaria di fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia, divenuta efficace in data 6 giugno 2023".



Al netto di Portale Sardegna, Destination Italia registra un portafoglio ordini di 28 milioni di euro, con un incremento del 100% rispetto ai 14 milioni del 2022. Portale Sardegna invece ha raggiunto quota 7 milioni, con un +70% rispetto all'anno scorso.



Tra i principali mercati da evidenziare il Nord America, l'Est Europa, l'America Latina e l'Asia Pacifico, oltre al mercato domestico.



"Nei mesi trascorsi il Gruppo ha portato avanti un processo di hiring continuo individuando personale altamente specializzato nel settore turistico, ed un processo di formazione strutturato per Travel Design Specialist; ciò con l’obiettivo generale di migliorare la qualità della consulenza e la crescita del business, quest’ultimo supportato anche dall’incremento della presenza commerciale all’estero e della significativa attività di marketing in loco, entrambe finalizzate ad intercettare e soddisfare il mercato della domanda appartenente ad una fascia di clientela elevata".