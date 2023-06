Caro vacanza, scatta l'allarme: il paradosso dei prezzi dei voli

11:20

Un mercato decisamente anomalo che sta portando anche ad alcuni paradossi: i voli di agosto per le destinazioni europee, ad esempio, raggiungono prezzi quasi uguali a quelli per New York.

La rilevazione arriva da Assoutenti, che in una nota tira le somme: per volare da Roma a Rodi partendo il 12 agosto e tornando il 19 agosto servono 696 euro. Per Milano-Tenerife la cifra è simile, cioè 694 euro. Ma per volare da Roma a New York il prezzo è solo lievemente superiore: 743 euro.



Guardando ai collegamenti sull'Egitto, la situazione è ancora più paradossale: per un Milano-Sharm la rilevazione di Assoutenti indica almeno 950 euro, mentre per Roma-Marsa Alam la cifra di partenza è 778 euro. Cifre superiore a quelli dei voli transoceanici.



Il nodo degli alberghi

Ma l'aumento dei prezzi non riguarda solo i collegamenti aerei. Anche gli alberghi in Italia stanno facendo registrare incrementi consistenti.



A fare i conti questa volta è il Codacons, che in una nota afferma di aver registrato inceemnto del 53% a Firenze, del 36% a Palermo, del 27% a Milano e Olbia e del 25% a Venezia.



Prendendo in considerazione i pacchetti turistici, secondo l'associazione dei consumatori l'aumento è del 19,2%, mentre i biglietti aerei battono comunque tutti nella classifica degli aumenti, con un +43,9%.