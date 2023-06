Aiuti alle imprese della Sardegna, click day rinviato per malfunzionamento

15:54

Doveva scattare oggi, dopo due rinvii, il click day gli aiuti finalizzati al sostegno dell'occupazione nella filiera turistica della Sardegna relativi al 2022. Ma stamattina le imprese dell'Isola che hanno provato a connettersi alla piattaforma regionale hanno avuto una brutta sorpresa.

Il sistema non era infatti accessibile, il che ha causato l'immediata sospensione del click day e, come riporta ansa.it, il rinvio della scadenza al 3 luglio.



L'inserimento delle richieste dunque partirà alle 10 del 3 luglio (fino alle 23:59 del 17 luglio) per i lavoratori under 35, mentre prenderà il via alle 10 del 4 luglio (fino alle 23:59 del 18 luglio) per il target over 35.