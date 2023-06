di Amina D'Addario

08:01

La ripresa del turismo continuerà a scontrarsi con le difficoltà di reperimento del personale. A prevedere un impatto ancora duraturo su tutta la filiera è stato il presidente di Astoi, Pier Ezhaya: “Il problema - ha spiegato - riguarda tutti i settori: gli alberghi, le compagnie aeree e anche noi tour operator. Purtroppo, non possiamo pensare che un evento come quello del Covid non abbia strascichi che si riverberano su tutta la filiera”.



Particolarmente complicata la situazione dei vettori che devono fare fronte a una ripresa dei viaggi più repentina di quanto inizialmente preventivato. “Le compagnie aeree hanno messo a terra molti aeroplani e oggi riavviarli non significa che li puoi prendere e riaccendere. Dopo un fermo di due anni vanno quasi smontati e rimontati tutti. Oggi stanno rientrando in gioco, ma - ha aggiunto - ci vorrà tempo”.



Le nuove tendenze

Ma a influire, secondo il numero uno di Astoi, sono anche i cambiamenti di costume: “Ormai le persone cercano forme di sostentamento che sono addirittura alternative al classico lavoro di quaranta ore settimanali". E anche per questo, ha proseguito, "sarà ancora difficile trovare personale, non è un problema che risolveremo a breve. Se pensiamo ai piloti e agli equipaggi delle compagnie, probabilmente entro un anno e mezzo la situazione tornerà alla normalità. Per altre figure operative, potrebbe forse volerci più tempo”.