Focus Assicurazioni: le nuove tendenze con i protagonisti del mercato

Il mondo dei viaggi è profondamente cambiato con il Covid, e una delle principali novità è la centralità che hanno assunto, nei programmi di viaggio, le coperture assicurative. Per questo TTG Italia lancia un Focus interamente dedicato al mercato delle assicurazioni di viaggio.

Il Focus, che verrà pubblicato su TTG Magazine del 3 luglio, online sulla digital edition, proverà, con il contributo dei principali player del mondo delle travel insurance, a tracciare le nuove tendenze che stanno emergendo e punterà i riflettori sulle proposte che le società assicurative hanno messo in campo per rispondere alle nuove esigenze dei clienti.



Interviste ai protagonisti e agli agenti di viaggi proporranno una bussola per orientarsi nel mondo delle assicurazioni di viaggio e delle richieste che provengono dai viaggiatori, ormai sempre più informati e evoluti alla ricerca di una vacanza che sia davvero senza pensieri.



Di questo e di altro si parlerà nel Focus Assicurazioni, che verrà pubblicata su TTG Magazine del 3 luglio e diffuso online sulla digital edition.