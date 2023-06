17:35

Le sfide non mancano nonostante i numeri sin qui fatti registrare per l’estate siano più che incoraggianti, con livelli superiori al prepandemia su diverse destinazioni. E’ questa l’analisi sull’andamento estivo in casa Guiness Travel.

“La vera sfida posta dalla stagione ormai alle porte riguarda la disponibilità dei servizi per assemblare itinerari: voli e strutture ricettive in primo luogo - evidenzia Michele Mosca, product manager–. Il numero delle rotte non ha infatti ancora raggiunto la frequenza degli anni passati, mentre le tariffe sono in molti casi raddoppiate. Ogni giorno riceviamo riscontri di molte adv demotivate per l’impossibilità di trovare soluzioni di volo, specialmente sotto data”.



Guiness reagisce allora con prodotti acquistati in allotment in anticipo per prepararsi all’ondata di richieste del popolo del last minute: “Oltre ai tanti itinerari in Europa, nei soli due mesi estivi di luglio ed agosto, abbiamo più di 30 partenze garantite in tutto il Mondo, molte delle quali con disponibilità di bretelle AZ, per delocalizzare il nostro hub di Roma Fiumicino e dare la possibilità di partire da tutta Italia”, conclude Mosca.