Holland America lancia i National Geographic Day Tours

19:30

Holland America Line ha iniziato a proporre i "National Geographic Day Tours" che consentono agli ospiti di connettersi più profondamente e in modo più sostenibile con destinazioni nel Mediterraneo. Le esclusive escursioni a terra sono state sviluppate con National Geographic.

“A partire da questa estate, gli ospiti che navigano su Oosterdam e Nieuw Statendam – si legge in una nota della compagnia - possono partecipare al National Geographic Day Tours che consente loro di scoprire le figure femminili a Kusadasi, in Turchia; vivere una giornata nella vita di un biologo marino a Napoli, Italia; conoscere gli allevamenti di api biologiche a Rodi, in Grecia; e incontrare famiglie locali a Santorini, in Grecia. Ogni tour è guidato da una guida addestrata del National Geographic”.