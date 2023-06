Albatros Top Boat, il grande salto. Dal diving alle Maldive ai viaggi solo land

di Isabella Cattoni

12:45

Ha cominciato la sua avventura negli anni Novanta e da allora non ha mai smesso di programmare le Maldive, dapprima con una spiccata attenzione alla vacanza diving, via via arricchita da una serie di proposte sempre più ampia quanto ad attività da praticare. E oggi anche quanto a destinazioni toccate.

Pubblicità

“Nasciamo come istruttori subacquei – conferma l’amministratore unico di Albatros Top Boat, Donatella Telli - con il prodotto crociere alle Maldive che a lungo ha rappresentato il nostro core business. Nel 2020 abbiamo creato il tour operator vero e proprio, puntando quindi su una rosa di destinazioni che oltre alle Maldive vanno dal Mar Rosso alle Seychelles, dal Sudan al Pacifico, fino alle Filippine e all’Indonesia, sulla quale stiamo ultimamente focalizzando la nostra attenzione”.



Oggi Albatros Top Boat si indirizza pertanto a una fascia di clientela medio alta, non solo e non necessariamente composta da amanti del diving, ma anche da chi sceglie una vacanza per godere dello snorkeling in alcuni dei contesti più belli del mondo o anche solo per rilassarsi.

“Le crociere in barca rappresentano sempre il nostro punto forte e una valida alternativa alla vacanza stanziale in resort, che comunque siamo in grado di proporre. In particolare, le barche di nostra gestione alle Maldive - il Duca di York e il Conte Max – garantiscono tutta una serie di servizi propri del resort, come la possibilità di effettuare escursioni, di rilassarsi alla spa o di praticare pesca o snorkeling oltre che diving”.



La barca inoltre offre servizi ad hoc, tarati su un massimo di 20-24 persone. “A bordo del Duca di York ad esempio, disponiamo di 11 cabine che vengono servite da un equipaggio di 16 persone. I clienti possono fruire anche del diving dhoni che trasporta tutte le attrezzature e di un tender per le escursioni a terra”.



Ma la vera novità del tour operator è quella di aver ampliato l’offerta anche a mete prettamente ‘land’, non necessariamente collegate alla vacanza mare: “E’ il caso ad esempio dell’Oman, ma anche di Sudafrica o Namibia, tutte destinazioni che conosciamo e che proponiamo con itinerari tailor made”.



Intanto, Albatros sta per rilasciare il nuovo sito ‘Maldives for you’, nato sull’esperienza del vecchio ‘Maldive per tutti’, ma riformulato su basi nuove, tecnologicamente più avanzate, e indirizzato anche alla clientela straniera. “Lo presenteremo a fine settembre alle agenzie e in ottobre ufficialmente durante TTG Travel Experience. Disporrà di un booking engine in grado di prenotare barche, resort e guest house, con una sezione riservata alle agenzie”. E a proposito di guest house, è la stessa Telli a fare un distinguo: “Nel nostro caso si tratta di piccole strutture, veri e propri boutique hotel ubicati sulle isole meno conosciute, attentamente selezionati da noi. Basti pensare che su un totale di circa 700 guest house disponibili alle Maldive, ne abbiamo scelte solo 10-15”.