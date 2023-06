eDreams: continua anche in estate il recruiting di profili tech

13:04

Ingegneri e sviluppatori esperti in Java e Javascript e sviluppatori mobile. Sono queste alcune delle figure ricercate da eDreams Odigeo, che prosegue la sua grande campagna di recruiting di profili tech, forte di un riconoscimento di non poca importanza: l’inserimento nella classifica spagnola di Forbes delle migliori aziende in cui lavorare, unica piattaforma di abbonamento presente nel ranking.

Flessibilità e nomadismo digitale

I candidati potranno sottoporre il proprio curriculum per il Tech Hub di Milano, inaugurato lo scorso gennaio, ma anche per altre sedi europee, tra cui quelle di Barcellona, Porto e Madrid. Dopo la pandemia, infatti, eDreams Odigeo è stata tra le aziende tecnologiche che più si sono contraddistinte per l’utilizzo del remote working, anche per promuovere la flessibilità e la creatività dei dipendenti. Le figure selezionate potranno, dunque, vivere l’esperienza da digital nomad visitando anche gli altri Tech Hub europei.



Obiettivo: favorire l'eccellenza

“Essere ancora una volta riconosciuti come uno dei migliori datori di lavoro in campo tecnologico - commenta Dana Dunne (nella foto), amministratore delegato di eDreams Odigeo - sottolinea il nostro impegno nel favorire l'eccellenza sul posto di lavoro. Grazie alla capacità di attrarre talenti eccezionali stiamo realizzando uno degli obiettivi principali della nostra strategia, e questo risultato riflette il nostro crescente appeal come azienda leader nel settore dei servizi di abbonamento. Siamo immensamente orgogliosi degli eDOers, che hanno una straordinaria capacità di innovare e creare un ambiente altamente motivante".



Il percorso dell'IA

L'azienda continua a investire importanti risorse nell'Intelligenza Artificiale (IA), i cui modelli generano attualmente una media di 1,8 miliardi di previsioni al giorno. Sfruttando la propria piattaforma proprietaria, l'azienda elabora oltre 100 milioni di ricerche degli utenti al giorno, offrendo una vasta gamma di opzioni di viaggio da quasi 700 compagnie aeree a livello globale. Figura inoltre tra i pionieri del settore e-commerce posizionandosi tra le prime realtà nell’applicazione dell’IA generativa.



Lo scorso maggio, eDreams Odigeo ha infatti annunciato una parnership con Google Cloud per unire le proprie funzionalità in campo IA a quelle di Google Cloud, così da favorire ulteriormente l’innovazione e migliorare la customer experience.



L'obiettivo

La piattaforma conta ora 4,6 milioni di abbonati e nell’anno fiscale 2023 ha raggiunto livelli record, in particolare per quanto riguarda il numero più alto di prenotazioni, ricavi, prenotazioni da dispositivi mobili e abbonati mai registrati. L’obiettivo è raggiungere i 7,25 milioni di abbonati entro il 2025 mentre, sul fronte delle risorse umane, l’azienda è in anticipo rispetto all’obiettivo di espandere la forza lavoro nel campo tecnologico del 50% entro il 2025.