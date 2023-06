Vacanze in barca, l'exploit di SamBoat: ecco la top ten delle mete

17:30

Da fenomeno del periodo pandemico la vacanza in barca si è trasformata in una tipologia di turismo consolidata e, ora, in continua crescita. Lo rileva la piattaforma di noleggio barche SamBoat, che registra un incremento a tripla cifra nelle prenotazioni per i mesi estivi rispetto allo stesso periodo del 2022: più 130%.



Cresce il valore pratica

Alla crescita numerica delle prenotazioni corrisponde anche un aumento del valore del carrello. Dai dati raccolti da SamBoat, infatti, la spesa media degli italiani è aumentata quasi del 53%, attestandosi quest’anno sui 2.382 euro (per una settimana in catamarano). L’aumento è da imputare, al netto di un generico incremento dei costi, anche a un cambiamento nelle abitudini di prenotazione dei viaggiatori che stanno scegliendo sempre di più periodi di vacanza più lunghi rispetto al passato. La vasta scelta di imbarcazioni disponibili, comunque, rende la vacanza in barca accessibile a diverse tipologie di viaggiatore.

Le destinazioni preferite

A guidare la classifica delle destinazioni Sardegna, Croazia e Campania - in particolare con le coste delle province di Napoli e Salerno -, seguite da Sicilia, Grecia, Toscana, Liguria, Ibiza, Ponza e il litorale di Venezia.



Tra le mete consigliate da SamBoat per chi, in Campania, vuole uscire dai soliti itinerari turistici, la costa da seguire è quella intorno a Maiori: dalla Spiaggia del Cavallo Morto fino alla Spiaggia degli Innamorati, non lontana da Cetara e così piccola da poter ospitare al massimo di cinque persone; entrambe sono raggiungibili solo via mare con imbarcazioni private. Da non perdere anche la Grotta Pandora, la Grotta Suffregna, da dove fuoriesce acqua sulfurea, o la Spiaggia di Salicerchie, nota come “Acquachiara” per le sue acque particolarmente limpide.



In Sardegna, invece, Golfo Aranci, sulla costa nord-orientale, è una destinazione dove ci sono calette raggiungibili esclusivamente in barca, come la piccola spiaggia di Figarolo, sull’omonima isola. Per chi vuole vivere un’esperienza insolita, al largo della Terza Spiaggia, c’è il MuMart, un museo sommerso d’arte contemporanea visitabile facendo snorkeling.

Infine in Sicilia, a pochi chilometri dalle coste di Marsala (Trapani), le Isole dello Stagnone sono un piccolo paradiso per gli amanti della natura e degli sport acquatici. L’arcipelago e la sua laguna, la più grande della Sicilia, sono oggi una riserva naturale dove visitare saline e praticare sport acquatici che uniscono la forza del mare a quella del vento, come il kitesurf.