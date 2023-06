Nobis Assicurazioni, Pedrone: “Ai clienti garantiamo supporto in ogni momento”

12:21

Complessità di norme e postille e procedure farraginose per la liquidazione dei sinistri e i rimborsi. Sono i nodi che i clienti che stipulano un’assicurazione viaggio segnalano ai dettaglianti. Nodi che Nobis Assicurazioni vuole sciogliere puntando su due parole d’ordine: semplicità e supporto ai viaggiatori.

Pubblicità

"Un aiuto, sempre"

“Investire in tecnologia - chiarisce Stefano Pedrone (nella foto), responsabile divisione turismo Nobis Assicurazioni - rappresenta certo uno degli aspetti strategici odierni, perché velocità e affidabilità del processo di vendita finiscono spesso per premiare il prodotto stesso. Questo non significa, però, sottovalutare una capacità di supporto in qualsiasi momento o circostanza, come i nostri clienti hanno imparato ad apprezzare attraverso l’app ‘Con Nobis’, riservata al contatto con un medico in videoconferenza”.



Filo diretto Easy

Tra i prodotti Nobis, secondo Pedrone la polizza che risponde al meglio alle esigenze di mercato è Filo diretto Easy, individuale, completamente personalizzabile e, nella sua versione completa, in grado di emettere la garanzia di annullamento fino a sessanta giorni prima della partenza, nel caso la prenotazione del viaggio sia precedente.



Se invece il cliente sceglie la sola opzione ‘annullamento’, con la quale è maggiormente tutelato rispetto alla cancellazione dei voli grazie alle garanzie di riprotezione e interruzione viaggio, è possibile procedere con l’emissione sino al giorno successivo a quello della prenotazione.



La piattaforma Nobis, riorganizzata nel corso degli ultimi anni, si mostra ora con un’interfaccia che ha nell'immediatezza la sua peculiarità, in modo da facilitare il compito anche alle agenzie di viaggi; i punti vendita fidelizzati alla compagnia sono arrivati a 1500.