09:31

Mario Vercesi (nella foto) guiderà la divisione Travel del Gruppo Gattinoni, che raggruppa le 5 linee di prodotto Dynamic, Selected, Experience, Tour e prodotti Tour.

Nel 2022 la divisione ha realizzato un fatturato pari a 48 milioni di euro; la stima per il 2023 prevede 75 milioni di euro, mentre l’obiettivo a fine piano triennale nel 2025 è di superare i 100 milioni di euro. Nel 2022 la composizione dei 48 milioni di fatturato è stata ripartita fra il 50% di prodotto Dynamic, il 25% di Travel Experience e il 25% fra Selected e Tour Operator.



Per raggiungere questi obiettivi e sostenere la duplice crescita del prodotto, quantitativa per dimensioni e varietà di offerta, la componente tecnologica è imprescindibile, e sarà una delle competenze di Mario Vercesi, consulente del Gruppo Gattinoni da un decennio.



Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group, ha spiegato: “Dopo la pandemia sono cambiate molte dinamiche nel mercato e siamo convinti che questo processo continuerà. Uno degli effetti è che il pubblico più giovane si è avvicinato alle agenzie di viaggi, interessato a forme di turismo organizzato ma con approcci e modalità nuove, smart e digitali. Stiamo dotando le nostre agenzie degli strumenti più adatti a interpretare questa tendenza, dal punto di vista del prodotto e della tecnologia. Mario Vercesi, consulente da un decennio del Gruppo Gattinoni, ha un’esperienza storica, skill e professionalità ampiamente riconosciute nel campo del prodotto tradizionale e parallelamente ha acquisito preziose competenze tecnologiche grazie all’implementazione e sviluppo della piattaforma del Gruppo, requisiti fondamentali per condurre e gestire un orientamento all’innovazione e al cambiamento della divisione. Riteniamo sia la persona giusta per coordinare investimenti e sforzi volti agli obiettivi di crescita qualitativa e quantitativa”.



Mario Vercesi, direttore prodotto Gattinoni Travel, ha aggiunto: “Sono entusiasta di essere alla regia di un progetto che coniuga le sfaccettature del turismo organizzato con la tecnologia. Dal viaggio su misura ai servizi accessibili online intuitivamente, ci siamo ispirati alle richieste pervenute dalle agenzie in questi anni di collaborazione. Stiamo portando avanti un progetto b2b2c e b2b complesso, un percorso ambizioso che spazia dalla tecnologia alle risorse umane, intese come professionalità ed esperienza insostituibili. Stiamo dotando le agenzie di una gamma di prodotto difficilmente acquistabile online da parte della filiera”.



Vercesi sarà alla regia di un team di top manager: Alberto Alberi per Travel Experience, Sabrina Nadaletti per Tour Operator, Gianni Galli per Selected, Maddalena Fumagalli per Dynamic e Laura Fantechi per i prodotti Tour. A questo team si aggiungono due figure trasversali, Giuliano Mastriforti per il reparto Customer/Concierge e Stefania Guzzi, che si occupa del team caricamento prodotto nella piattaforma.