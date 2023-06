Celestyal Journey, dal 2 settembre rotta sulla Grecia

13:58

Come previsto, Celestyal si prepara ad accogliere la sua nuova nave, la Celestyal Journey da 1.260 passeggeri, a partire dal 2 settembre.

Tra le altre tipologie di sistemazione, la nave è dotata di 120 Junior Dream Suite e 28 Grand Dream Suite con balcone.

Dispone inoltre di sette sale da pranzo, otto bar e lounge, ponti sole, due piscine e un intero ponte dedicato al benessere.



Come riporta Travelpulse, Celestyal Journey effettuerà le crociere di Celestyal Crystal, che includono l'itinerario di sette notti ‘Idyllic Aegean’ che farà scalo ad Atene, Salonicco, Kusadasi, Heraklion, Santorini, Mykonos e Milos.

"Questo è un momento importante per Celestyal e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con i nostri partner commerciali per mettere in evidenza la qualità elevata dell’offerta e le tante esperienze che si possono vivere a bordo", ha dichiarato il chief commerical officer Lee Haslett.



“Il nostro obiettivo è quello di far conoscere agli adv partner e agli operatori l’offerta di Celestyal Journey attraverso visite di persona alle navi, fam trip e formazione per ampliare la conoscenza del prodotto”.