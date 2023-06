Oceania rilancia la collaborazione con Home and Away per il mercato italiano

13:02

Lo scorso maggio, Oceania Cruises ha accolto Vista - la nuova ammiraglia di lusso - nella propria flotta come prima di due imbarcazioni di classe Allura. Questa new entry, partita il 13 maggio con un viaggio inaugurale da Roma a Venezia, può accogliere a bordo 1.250 ospiti e 800 membri d’equipaggio.

Costruita nei cantieri navali Fincantieri di Genova Sestri, si caratterizza per uno stile elegante con ambienti, come la Aquamar Spa e il Privée, impreziositi da elementi di design innovativi nonché per una serie di esperienze enogastronomiche di pregio da provare a bordo.



Per il mercato Italia, dal 2018 Oceania Cruises si avvale della collaborazione di Home and Away, adv di Pavia specializzata in crociere di lusso, per distribuire il proprio prodotto sia b2b sia b2c.

Gli adv potranno dunque proporre le esclusive crociere del catalogo di Oceania Cruises avvalendosi dell’intermediazione di Home and Away. G. G.