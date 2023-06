Romano, CartOrange: “Un anno molto positivo”

15:24

Bilancio positivo per la prima parte dell’anno di CartOrange. L’amministratore delegato Gianpaolo Romano ha rivelato a TTG Italia che “il 2023 sta andando molto bene, come in generale tutto il mercato”.

L’azienda ha “chiuso il primo quadrimestre a +104% rispetto al 2022” e “sul 2019 a +30%, il tra il 26 e il 27%, per un giro di affari di 17 milioni di euro. Un buon viatico per i prossimi due quadrimestri - aggiunge l’a. d. -, che ci dice che l’anno dovrebbe chiudersi in modo molto positivo”.



Si allarga anche la rete di vendita. “Stiamo crescendo - conclude Romano -. Moltissimi agenti sono entrati a far parte della nostra squadra nell’ultimo anno e questo ci fa piacere, perché si riconosce la professonalità di questa azienda, che ha raggiunto 25 anni di attività”.