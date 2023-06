Invitalia, in vendita l’ex Club Med Villaggio Pisticci e i terreni adiacenti

09:18

In vendita l’ex Club Med Villaggio Pisticci. Italia Turismo S.p.A., società del Gruppo Invitalia, ha pubblicato l’avviso a manifestare interesse per l’acquisto di due asset: la struttura, situata a Marina di San Basilio, nel Comune di Pisticci; e i terreni adiacenti.



Gestito fino al 2010 dal Med, il villaggio si sviluppa su un’area di circa 37 ettari. Il progetto di ristrutturazione, si legge in una nota della società, prevede "il rifacimento edile ed impiantistico dell’intera proprietà, con ampliamento delle unità abitative e la costruzione, tra le altre cose, di una piscina laguna di circa 1.100 mq, 2 ristoranti, un anfiteatro all’aperto, 12 campi da tennis, 3 campi da padel e 1 area minigolf, al fine di realizzare un nuovo villaggio albergo 4 stelle, con capacità ricettiva di 1.422 posti letto in 462 camere ospiti, più 47 camere per il personale".



Il secondo asset, quello dei terreni adiacenti al villaggio, si estende per circa 38 ettari e comprendono: una zona verde attrezzata per sport e per il tempo libero, per circa 27,4 ettari; una zona villaggi turistici per unità ricettive su circa 5,6 ettari; zone asservite e fasce verdi per circa 4,9 ettari.

Per avanzare le manifestazioni di interesse per uno solo o entrambi gli asset la deadline è fissata per le 18 del 31 luglio 2023. Le modalità di invio sono indicate sul sito di Invitalia.