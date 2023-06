10:01

Fiavet mette nel mirino Tap e invia una diffida alla compagnia chiedendo l’immediato annullamento del provvedimento unilaterale che vedrà, a partire dalla metà di settembre, l’abbattimento delle commissioni dall’1 per cento allo 0,1.

“Non è solo un problema legale e contrattuale, ma di visione del mercato – spiega il presidente Giuseppe Ciminnisi -: se un vettore incarica l’agente di viaggi di intermediare in forma stabile l’acquisto dei voli presso la clientela, obbligandolo ad una attività sempre più certosina e complessa, sia per gli aspetti tecnologici che di regole, con oneri economici gestionali rilevanti, appare irrazionale oltre che iniquo voler imporre un sostanziale azzeramento del compenso di intermediazione dell’agente”.



Di recente proprio la Fiavet aveva vinto in Tribunale e a Milano nella causa contro Lufthansa, intentata per la stessa motivazione, con una sentenza che aveva costretto il gruppo tedesco a ripristinare la commissione e versare alle agenzie gli arretrati dal 2016 a oggi. “L’incarico per vendita di biglietteria aerea – conclude il presidente - è sottoscritto dalle agenzie di viaggio con le compagnie aeree tramite Iata, ed è un contratto consensuale a titolo oneroso, e in quanto tale non può essere modificato unilateralmente e indiscriminatamente, privando di significato il principio di remuneratività”.