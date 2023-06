Hotelbeds, arriva Olivia: l'IA al servizio delle agenzie di viaggi

08:46

Anche Hotelbeds abbraccia l'intelligenza artificiale. La banca letti ha annunciato l'arrivo di Olivia, l'assistente virtuale che interagisce con gli utenti sfruttando l'intelligenza artificiale.

In particolare, come riporta una nota dell'azienda, Olivia è in grado di guidare gli utenti nel processo di prenotazione, aiutare nell'invio di preventivi, assistere gli agenti nella condivisione dei dettagli sulle offerte e offrire assistenza ai dettaglianti su questioni tecniche.



Attualmente Olivia è disponibile solo per i clienti Bedsonline, ma nei prossimi mesi arriverà anche per tutti gli utenti Hotelbeds.



Inoltre l'azienda ha anche annunciato nuovi sviluppi per lo Star Collection Program, la suite di marketing per il b2b. Ora gli utenti hanno accesso ai dati in tempo reale sulla destinazione, come meteo e prezzi medi, possono visualizzare i prezzi minimi e creare materiali promozionali personalizzati.



Inoltre, sottolinea ancora la nota, "Star Brochure è diventata digitale in un formato completamente nuovo, che lo rende lo strumento di marketing definitivo per attrarre e trattenere i viaggiatori di oggi".