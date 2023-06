Gruppo Info Vacanze lancia il brand Vacanze Boomer

10:03

Nasce da una collaborazione fra il network Gruppo Info Vacanze e il tour operator MondoEsclusivo la nascita del brand 'Vacanze Boomer’, dedicate ai diversamente giovani, che da settembre saranno disponibili in tutte le agenzie della rete.

Pubblicità

MondoEsclusivo è un tour operator, che grazie anche alla collaborazione con www.viviargento.com è in grado di proporre al mondo dei “boomer” tutta una serie di proposte di viaggi di gruppo, dove la comunità, la condivisione ed il creare gruppo di fatto sono l’anima del viaggio ed il viaggio, in quanto tale, diventa la scusa per stare assieme e fare nuove amicizie.



L’attenzione che MondoEsclusivo mette nell’organizzazione delle vacanze non è incentrata solo nella qualità dei progetti e programmi turistici, ma anche in tutti quei momenti che si possono creare nell’ambito della vacanza affinché si verifichino il numero maggiore di momenti di condivisione con lo scopo di diventare dei costruttori d’amicizie.



Fra le mete proposte, l’Italia, la Francia, con la Camargue e la Costa Azzurra, la Bulgaria, l’Ungheria, l’Egitto, la Tunisia e l’Albania. Un prodotto di punta è poi quello delle crociere, perché proprio grazie alla loro dinamica turistica si riesce a creare il maggior numero di momenti di condivisione e la nascita di nuove amicizie.