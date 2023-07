08:35

"Milano, quartiere San Siro. Il cammino di TTG People fa tappa a poca distanza dal tempio del calcio italiano. Varchiamo le soglie di un’elegante palazzina liberty in piazzale Lotto 2, per addentrarci nella “casa” di Bluvacanze che, ci riferisce direttamente il ceo Domenico Pellegrino, si appresta a crescere: “A settembre apriremo altri 1.300 metri quadrati di uffici”.

Nell’attesa, la sede attuale, ristrutturata poco prima della pandemia, ospita, distribuiti nei suoi tre piani, l’head quarter di rappresentanza e un centinaio degli oltre 600 dipendenti che fanno parte del Gruppo e delle sue molteplici anime (Cisalpina Tours e Going). Sparsi per l’Italia - a Napoli, Padova, Roma e Rosta - vi sono altri uffici. “C’è infatti molta mobilità tra le sedi”, ci racconta Paola Baldacci, corporate communication manager, mentre ci accompagna nella nostra visita in quella che è una realtà piuttosto classica nel suo assetto lavorativo, con un’impostazione prevalentemente verticale, ma che, sul piano dello sviluppo strategico, mostra una forte spinta verso l’innovazione. “Siamo un’azienda molto pragmatica”, ci dicono al riguardo.



Drago a tre teste

Operativamente l’azienda si descrive come “un drago a tre teste”, che si impegna su tre segmenti: leisure, retail e tour operating, nonché bt. Primaria è però la cura della rete di agenzie. Per loro il Gruppo ha dato vita al ‘family office’, una squadra che"... (continua nella digital edition di TTG Magazine)