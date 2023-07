Gattinoni apre al Bnpl con Scalapay

11:42

Gattinoni si affida al Buy Now Pay Later per avvicinare nuovi target e spingere le vendite in una stagione fortemente segnata dai rincari. Il Gruppo ha siglato un accordo con Scalapay, che consente ai clienti di rateizzare in 3 mensilità, senza interessi, le prenotazioni effettuate sia in agenzia che online.

“La formula Buy Now Pay Later può fare la differenza per chiudere una vendita soprattutto in un momento di forte inflazione e caro prezzi – spiega Sergio Testi (nella foto), direttore generale Gattinoni Group - più evidente nel periodo di alta stagione. Questo accordo è quindi strategico per la nostra rete di agenzie e costituisce sicuramente un forte vantaggio da sfruttare proprio per finalizzare le vendite dell’estate. Implementiamo questo sistema tra i servizi che forniamo al nostro network certi che potrà anche facilitare l’acquisizione di nuovi segmenti di clientela come giovani, famiglie e in particolare i viaggi di nozze”.



Scalapay offre una formula di pagamento che consente ai consumatori di rateizzare senza alcuna maggiorazione il costo di viaggi e vacanze, diluendo fino a 6 rate mensili sia l’acconto (3 rate) sia il saldo (3 rate). Una soluzione che può rappresentare un vantaggio, in particolare, per giovani, famiglie e coppie.



La convenzione è valida sia nelle agenzie di viaggi in store - per tutte le agenzie affiliate che vorranno attivarla -, sia online sulla piattaforma gattinonitravel.it e sul portale viaggiaredasoci.it (i soci Coop legati all’acquisizione di Robintur).



“Abbiamo previsto alcuni momenti di formazione dedicati alle agenzie per spiegare come utilizzare al meglio la formula di pagamento Buy Now Pay Later di Scalapay e, soprattutto, come sviluppare la proposizione al cliente di questo nuovo strumento in ottica commerciale e di marketing - aggiunge Testi -. Desideriamo erogare costantemente nuovi strumenti; attenti alle evoluzioni del mercato, selezioniamo partner che possano garantire opportunità per sviluppare il business delle agenzie”.



“Siamo convinti - commenta Matteo Ciccalè, travel partnership director di Scalapay - che rappresenterà una leva significativa per le agenzie del network. Possiamo sviluppare una strategia reciproca: le agenzie hanno modo di proporre ai potenziali clienti questo strumento, senza che siano solo loro a sollecitarlo, dal canto nostro sappiamo che la nostra App è diventata un portale di consultazione; sempre più clienti cercano i merchant proprio qui. Scalapay è una leva che aumenta il valore della pratica media, diminuisce il tempo di conversione e permette di concedersi vacanze e svaghi senza pensieri”.