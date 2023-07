Thomas Cook: stop alla vendita di attrazioni con cetacei in cattività

21:00

Thomas Cook ha annunciato lo stop alla vendita di esperienze o attrazioni che coinvolgano l'esibizione di cetacei in cattività come delfini, orche o balene.

Una decisione che era stata già presa dalla 'vecchia' Thomas Cook prima del clamoroso default del 2019.



La scelta è stata replicata dalla nuova incarnazione dello storico brand, riproposto nel 2020 come Ota. La scelta è stata motivata, come si legge su ttgmedia.com, con le richieste dei clienti, che si mostravano preoccupazione per gli animali in cattività.



Saranno ancora in vendita invece le esperienze che prevedono l'osservazione dei cetacei nel loro ambiente naturale.