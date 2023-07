08:35

"Il periodo della pandemia ha insegnato ai viaggiatori il valore di stipulare una polizza assicurativa a garanzia delle proprie vacanze. Resa, talvolta, addirittura obbligatoria prima della partenza, ha limitato i danni connessi a disdette last minute dovute a spiacevoli motivi di salute.

Nell'ultimo anno, però, le richieste dei clienti che si rivolgono alle adv sembrano essere cambiate o - per meglio dire - si sono in qualche modo evolute. Come spiega Vanessa Padovani di Abaco Viaggi a Codroipo (Udine) "l'assicurazione è un reale argomento di vendita. Prima era un accessorio sul quale spesso si sintetizzava a grandi linee, ora bisogna essere più dettagliati". Inoltre, come aggiunge Alessia Saveri di Ali & Sof Viaggi a Roma, "adesso siamo noi agenzie a proporre più abitualmente le polizze, così da evitare qualunque tipo di problematica".



I clienti, inoltre, tendono ad arrivare in agenzia già preparati sul prodotto assicurativo, raccolgono informazioni in maniera autonoma e sono più consapevoli delle possibilità a loro disposizione. Indubbiamente, quello che emerge dalle voci degli addetti ai lavori è come dal 2020 a oggi ci sia stato un vero e proprio boom delle assicurazioni, con un parallelo aumento dei costi delle polizze, soprattutto per ciò che concerne le coperture medico-sanitarie e gli annullamenti