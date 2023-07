10:40

"Sì a una maggior digitalizzazione, ma senza spingere sull'Intelligenza Artificiale. Per far fronte alle necessità di una clientela sempre più abituata all'automazione delle pratiche, Spencer&Carter ha in cantiere due importanti novità: "Se strumenti come Chat Gpt possono essere validi supporti per velocizzare il vaglio dei casi assicurativi - spiega Massimiliano Masaracchia (nella foto), direttore commerciale Spencer & Carter - la costruzione di pacchetti su misura non può ancora basarsi sulla mera predittività. Per questo stiamo per aprire nella nostra sede un backoffice Clikki, attraverso il quale facilitare la mediazione fra cliente e compagnia impiegando personale esperto su tutti i prodotti di mercato...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)